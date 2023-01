Andy Murray kan geen derde keer stunten, Djokovic kan zich wel plaatsen voor achtste finale Australian Open

In de derde ronde van de Australian Open heeft Andy Murray geen derde keer kunnen stunten.

In de eerste twee rondes moest Andy Murray (ATP-66) telkens twee sets ophalen. Hij won ook altijd met een vijfsetter, maar stond ook altijd meer dan vijf uur op de baan. In de derde ronde tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 25) kon Murray dat niet nog eens. Murray was moe na zijn vorige matchen, in de tweede ronde stond hij tot 4u05 op de baan. In vier sets verloor de Schot met 6-1, 6-7 (7/9), 6-3 en 6-4.

Novak Djokovic (ATP-5) had in de tweede ronde nog last van een blessure. In zijn derde ronde tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-28), had Djokovic het niet makkelijk, maar hij greep wel elke kans en won met 7-6, 6-3 en 6-4. In de achtste finale neemt Djokovic het op tegen de Australiër Alex de Minaur (ATP-24). Hij won van de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-40) met 7-6 (7/0), 6-2 en 6-1.

Verder is het in de achtste finales ook uitkijken naar de confrontaties tussen Stefanos Tsitsipas (ATP-4) en de Italiaan Jannik Sinner (ATP-16). Ook de Rus Andrey Rublev (ATP-6) en de Deen Holger Rune (ATP-10) kruisen de degens.