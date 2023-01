Kirsten Flipkens en Greet Minnen liggen op de Australian Open uit het dubbel

Kirsten Flipkens is op de Australian Open uitgeschakeld. Ze verloor haar 1e dubbelwedstrijd. Ook Greet Minnen verloor haar dubbelwedstrijd.

Een week eerder wonnen Kirsten Flipkens en de Duitse Laura Siegemund nog het dubbeltornooi in Hobert. Op de Australian Open waren ze het 13e reekshoofd en speelden ze in de 1e ronde tegen de Russinnen Anastasia Potapova en Yana Sizikova.

Flipkens en Siegemund hadden na de zege in Hobart duidelijk het vertrouwen te pakken en liepen in het begin van de 1e set meteen uit. Ze leken de set rustig te kunnen uitserveren, maar bij 5-4 kenden ze een desatreus begin en de Russinnen namen de break terug. In de tiebreak waren Potapova en Sizikova duidelijk de betere: 2-7.

In set 2 moesten Flipkens en Siegemund meteen opletten, maar ze konden de breakkans wegwerken. Daarna behielden beide duo's telkens hun opslagspel, maar een dubbele fout bij 4-5 was fataal. Flipkens en Siegemund verloren set 2 met 4-6 en zijn dus uitgeschakeld. Flipkens is wel nog actief in het gemengd dubbel.

OOK GREET MINNEN UITGESCHAKELD

Greet Minnen stond samen met de Hongaarse Anna Bondar al in de 2e ronde van het dubbeltornooi. Ze speelden tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu.

In set 1 kwamen Minnen en Bondar meteen op achterstand. Ze kwamen wel terug tot 4-4, maar verloren meteen daarna weer hun opslagspel. Set 1 ging met 6-4 verloren. Ook in set 2 kwamen Minnen en Bondar meteen op een break achterstand. Ze konden de situatie niet meer recht trekken en verloren de set met 6-1.