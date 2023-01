Elise Mertens gaat op de Australian Open in het dubbel een ronde verder na een zege tegen haar ex-dubbelpartner

Elise Mertens heeft op de Australian Open in het dubbel ook haar 1e wedstrijd gewonnen. Daarin moest ze het tegen haar ex-dubbelpartner het opnemen.

In 2022 won Elise Mertens samen met de Russische Veronika Kudermetova nog de Masters in het dubbel. Een paar maand later stonden ze op de Australian Open tegenover elkaar in het dubbel. Mertens stond aan de zijde van de Australische Storm Hunter. Liudmila Samsonova vormde een duo met haar landgenote.

Het Russische duo nam meteen de bovenhand, maar Mertens en Hunter rebreakten meteen. Wat Kudermetova en Samsonova ook weer deden. Daarna kwamen er geen kansen meer, tot Mertens en Samsonova 2 dubbele fouten maakten. Kudermetova en Samsonova breakten opnieuw en wonnen de set met 2-6.

Set 2 was gesloten en het ging tot 5-5. Mertens en Hunter gingen door de opslag van het Russische duo, maar konden het op de eigen opslag niet afmaken. In de daaropvolgende spannende tiebreak konden ze dat wel: 8-6.

Mertens en Hunter hadden het goede ritme te pakken en liepen in de beslissende set met 2 breaks uit. De veer bij Kudermetova en Samsonova was gebroken en er werd rustig uitgeserveerd. Mertens en Hunter gingen met 2-6, 7-6(6) en 6-1 naar de 2e ronde.