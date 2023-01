Australian Open dag 5: Medvedev volgende top 10-speler die tweede week niet haalt, Świątek imponeert bij dames

Dag 5 van de Australian Open is beklonken en met de uitschakeling van Daniil Medvedev volgde er nog een belangrijk resultaat. Het nieuws over de Belgische speelsters kon u eerder al lezen, hieronder een update van de voorts belangrijkste matchen van de dag.

Het was weer tennis tot in de late uurtjes in Melbourne en voor Daniil Medvedev is dat gepaard gegaan met een uitschakeling. Het nummer 8 van de wereld maakte een achterstand goed, maar verloor dan nog de tiebreak in set 1 van zijn derderondepartij. Tegenstander Korda ging nadien door op zijn elan. Ook een tweede tiebreak kon Medvedev niet winnen. De Rus moet dus al vroeg naar huis. Het werd 7-6 (9/7), 6-3 en 7-6 (7/4).

Stéfanos Tsitsipás heeft zich dan weer niet laten verrassen. De Griek maakte een einde aan het avontuur van de Nederlander Griekspoor met 6-2, 7-6 (7/5) en 6-3. Dat betekent dat er in de achtste finales een rematch komt met Jannik Sinner, met wie Tsitsipás vorig jaar afrekende in de kwartfinales. Sinner haalde in zijn derde ronde een 0-2-achterstand in sets goed tegen Fucsovics en won met 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 en 6-0.

© photonews

Een set inleveren, dat is er voorlopig helemaal niet bij voor Iga Świątek in het dames enkelspel. In de eerste set gunde de nummer 1 van de wereld haar tegenstandster Bucsa amper zes punten. In de tweede set kon de Spaanse dan toch een spelletje sprokkelen. Meer was haar niet gegund: 6-0 en 6-1, een stevig signaal van Świątek naar de concurrentie.