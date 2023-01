Alle Belgen in het gemengd dubbel op de Australian Open uitgeschakeld

Op de Australian Open was het geen goede dag voor België in het gemengd dubbel. Zowel Kirsten Flipkens als Kimberley Zimmermann hebben hun wedstrijd in de 1e ronde verloren.

In het gemend dubbel vormde Kimberley Zimmermann een duo met de Duitser Tim Pütz. In de 1e ronde namen ze het op tegen Lizette Cabrera en John Smith, een Australisch duo.

De partij begon gesloten. Halfweg de 1e helft was er wel een breakkans voor Cabrera en Smith, maar die werd weggewerkt. Het was uitstel, want op het einde van de set pakten ze toch de break. Daarmee was ook meteen de set gedaan: 7-5. Het Australische duo ging op zijn elan door en kwam op een break voorsprong. Daarna serveerden ze rustig uit: 6-3.

Ook Kirsten Flipkens stond in het gemengd dubbel. Ze vormde samen met de Fransman Edouard Roger-Vasselin een duo. In de 1e ronde speelden ze tegen de Amerikaanse Taylor Townsend en de Brit Jamie Murray.

Flipkens en Roger-Vasselin begonnen niet goed aan de partij en stonden meteen een break achter. Ze kregen geen enkele kans om die achterstand goed te maken en verloren de set met 2-6. In set 2 was het een omgekeerd verhaal. Flipkens en Roger-Vasselin breakten vroeg en serveerden daarna uit: 6-3. In de beslissende supertiebreak kwamen Townsend en Murray eerst 1-5 en daarna 4-7 op voorsprong. Flipkens en Roger-Vasselin kwamen terug (7-7), maar de laatste punten waren voor de tegenpartij: 7-10.