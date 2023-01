Joran Vliegen en Sander Gillé verliezen in drie tiebreaks in eerste ronde dubbelspel Australian Open

De Belgen zijn meteen uitgeschakeld in het dubbelspel.

Joran Vliegen en Sander Gillé stonden in de eerste ronde van de Australian Open tegenover de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Italiaan Andrea Vavassori. De Belgen begonnen nog goed.

Ze wonnen de eerste set in de tiebreak met 6-7 (5/7). Nadien ging het Braziliaans/Italiaans duo erover met opnieuw twee tiebreaks: 7-6 (7/4) en 7-6 (10-4). De eerste ronde is dus het eindstation voor de twee Belgen.

Vliegen en Gillé wonnen onlangs in Pune in India nog een ATP-toernooi. Wat hun volgende toernooi wordt, is nog niet duidelijk.