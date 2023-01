Elise Mertens blijft als enige overblijvende Belgische in enkeltoernooi en treft nu 's werelds nummer 5 in Melbourne

Elise Mertens was al de enige Belgische die nog in het enkelspel zat in Melbourne en dat blijft nog even zo. Mertens heeft zich immers geplaatst voor de derde ronde met 6-4 en 6-3.

Om dat te doen, moest onze landgenote voorbij Lauren Davis geraken. Met de vertrouwensboost die de zege tegen Muguruza opleverde, moest dat wel lukken. Alhoewel: de eerste twee games waren wel voor de Amerikaanse. Mertens zette onmiddellijk orde op zaken en ging bij 4-4 een tweede maal door de opslag van Davis. Dat was de beslissing in de openingsset. De eerste stap richting kwalificatie was dus gezet. Davis wilde de hoop nog niet opgeven en hield in het eerste deel van set 2 nog wel gelijke tred. In het tweede deel lukte dat niet meer. Mertens kende een sterke periode door 10 punten op 12 te winnen vanaf het midden van de set. Daarna was het enkel nog kwestie om één van haar drie matchballen af te maken. Aryna Sabalenka (WTA 5) wacht in de derde ronde.