Djokovic stoot ondanks luidruchtige fans door, Murray overleeft weer twee sets achterstand en staat bijna 6u op de baan

Op de Australian Open was het weer een bewogen dag.

Novak Djokovic (ATP-5) nam het in zijn tweede ronde op tegen de Franse kwalificatiespeler Enzo Couacaud (ATP-191). Djokovic won de eerste set met 6-1, maar had vooral in de tweede set last aan linkerdij en vroeg een medische time-out. Couacaud won die na een tiebreak van 74 minuten met 7-6 (7/5). In de derde en vierde set vond Djokovic weer zijn niveau en won hij met 6-2 en 6-0.

In de vierde set stoorde Djokovic zich aan vier luidruchtige fans. Zij werden na geklaag van de Serviër bij de scheidsrechter uit het stadion gezet.

Alweer marathonmatch van Murray

Andy Murray (ATP-66) haalt niet meer zijn beste niveau door een heupblessure, maar kan het nog altijd. In de eerste ronde stond hij 2-0 in sets achter en stond hij vijf uur op de baan. In de tweede ronde was het nog erger.

Tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP-159) stond Murray twee sets in het krijt: 4-6 en 6-7 (4/7). In de derde set stond Murray 2-5 achter maar sleepte er nog een tiebreak uit en won die met 7-6 (7/5). Set drie en vier won Murray met 6-3 en 7-5. In totaal stond Murray 5u45 op de baan, het matchpunt viel om 4u05 's nachts.