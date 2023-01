Australian Open dag 4: na Nadal sneuvelen ook nummer 3 en nummer 13 van de wereld bij de mannen

Op dag 4 van de Australian Open zijn weer grote namen gesneuveld. Het overkwam Nadal een dag eerder al en nu was het de beurt aan Casper Ruud en Alexander Zverev, respectievelijk het nummer 3 en 13 van de wereld.

Zeker voor Ruud is het een tegenvaller, nadat de Noor na een topseizoen in 2022 opgeklommen was naar de derde plaats op de wereldranglijst. In 2023 heeft Ruud de topvorm nog niet te pakken en dat werd genadeloos afgestraft door Jenson Brooksby. De Amerikaan nam al afstand in het midden van de eerste en het einde van de tweede set.

Ruud kwam ook meteen een break achter in set 3, maar dwong nog een tiebreak af en sleepte zo alsnog setwinst uit de brand. Het begin van de ommekeer? Neen, want Brooksby ging veel beter van start in set 4 en maakte het vervolgens af met 6-3, 7-5, 6-7 (4/7) en 6-2. Exit het tweede reekshoofd in Melbourne.

ZVEREV HEEFT NOG WERK

Ook Alexander Zverev heeft de tweede ronde op de Australian Open niet overleefd. Voor hem was het nog maar zijn tweede officiële match sinds het oplopen van een zware blessure in de halve finales van Roland Garros vorig jaar. Michael Mmoh zag zijn kans schoon om hem over de knie te leggen. Zverev pakte nog wel de eerste set na een tiebreak, maar nadien bleek Mmoh de betere. Het werd 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 en 6-2.