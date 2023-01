Alison Van Uytvanck en Greet Minnen gaan verder in het dubbelspel op de Australian Open

In het dubbelspel zitten wel nog meerdere Belgen op de Australian Open. Van Uytvanck en Minnen hebben zich beiden geplaatst voor de volgende ronde. Niet aan mekaars zijden weliswaar: ze vormen beiden een duo met een buitenlandse speelster.

Van Uytvanck speelt samen met de Oekraïense Kalinina. Hun eerste opponenten in Melbourne waren de Japanse Hozumi en de Sloveense Zidansek. Zij dwongen Van Uytvanck en Kalinina tot het spelen van een tiebreak. Daarin konden de Belgische en haar dubbelpartner dan wel afstand nemen en dat deden ze later dan ook in set 2. De overwinning was zo een feit met 7-6 (7/4) en 6-3.

© photonews

Ook Greet Minnen vertoeft nog in Australië, nadat ze meer dan een week geleden werd uitgeschakeld in de kwalificaties van het enkelspel. Met de Hongaarse Anna Bondar wil ze nog iets maken van het dubbel. In hun eerste partij lukte dit aardig tegen de Poolse Rosolska en Nieuw-Zeelandse Routliffe.

Dat was onder meer te danken aan een blitzstart: Minnen en Bondar liepen meteen 3-0 en 5-1 uit. Hun tegenstandster knalden vervolgens wel aan hun achterstand, tevergeefs. In de tweede set stond er helemaal geen maat op Minnen en Bondar, die met zes gewonnen games op rij de kwalificatie binnenhaalden. Eindstand: 6-4 en 6-1.