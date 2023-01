Voor Maryna Zanevska is eerste ronde op Australian Open het eindstation tegen nummer negen van de wereld

De Belgische kon niet stunten op de Australian Open.

Maryna Zanevska (ATP-80) kreeg in de eerste ronde van de Australian Open een erg moeilijke opdracht met de Russin Veronika Kudermetova (ATP-9). De Russische is ook de vaste dubbelpartner van Elise Mertens.

Kudermetova liep in de eerste set al snel 4-1 uit toen ze in het vierde spelletje door de opslag van Zanevska was gegaan. Bij 5-2 ging ze nogmaals door de opslag van Zanevska en haalde ze de set binnen: 6-2.

In de twee set kon de Belgische meer weerwerk bieden en kwam ze zelfs 2-4 voor. Kudermetova kwam terug en bij 4-4 kon Zanevska twee breakpunten niet benutten. Het werd uiteindelijk een tiebreak en daarin was de Russische de sterkste: 7-6 (7/4).

Na Ysaline Bonaventure en Alison Van Uytvanck is Maryna Zanevska de derde Belgische vrouw die sneuvelt in de eerste ronde van de Australian Open. Enkel Elise Mertens kon haar match winnen en gaat door naar de tweede ronde.