David Goffin trekt zich ziek terug, Elise Mertens enige Belgische die match kan winnen op Australian Open

De Belgen hebben er geen goede dag opzitten op de Australian Open.

David Goffin (ATP-50) kondigde op zijn sociale media aan dat hij in de aanloop naar zijn match in de eerste ronde van de Australian Open ziek was geworden. Goffin moest in zijn eerste ronde spelen tegen de Franse kwalificatiespeler Laurent Lokoli (ATP-175).

"Helaas moet ik me terugtrekken uit de Australian Open. Ik ben de hele nacht ziek geweest en kan vandaag niet deelnemen en op het veld staan. Tijd om te herstellen en me voor te bereiden op het volgende evenement. Tot volgend jaar", schreef Goffin.

Elise Mertens (WTA-32) won in de eerste ronde van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-73) in drie sets: 3-6, 7-6 en 6-1. In de eerste set moest Mertens bij een 3-4 achterstand haar opslagen inleveren en won de Spaanse de eerste set.

In de tweede set kon Mertens bij een 5-6 achterstand toch een tiebreak afdwingen en die ook binnenhalen, in de derde set won ze dan weer eenvoudig. In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-55).

Bonaventure en Bergs verliezen

Ysaline Bonaventure (WTA-90) haar Australian Open zat er al na 52 minuten op. Ze verloor tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-18) met 6-2 en 6-1. De eerste ronde is al voor de vierde keer het eindstation voor Bonaventure op een Grand Slam.

Ook voor kwalificatiespeler Zizou Bergs (ATP-130) is het na de eerste ronde al afgelopen. Hij speelde tegen de Serviër Laslo Djere (ATP-68) en verloor met 6-4, 1-6, 6-4 en 6-1. Bergs raakte ook op Wimbledon 2022 niet verder dan de eerste ronde.