Dag 2 Australian Open: Djokovic, Murray en Rublev (tegen Thiem) winnen bij mannen, Jabeur laat zich niet verrassen

Op dag 2 van de Australian Open was er tennis tot in de late uurtjes. Naast enkele Belgen kwamen ook toppers als Djokovic bij de mannen en Jabeur bij de vrouwen in actie.

Vorig jaar werd Djokovic Australië uitgezet zonder één match te kunnen spelen, nu heeft de Serviër zijn eerste opdracht zonder problemen volbracht. In de eerste twee sets was één break voldoende. Nadien gunde Djokovic Carballés Baena helemaal niets: het werd 6-3, 6-4 en 6-0. Een opvallende affiche was ook Rublev-Thiem. Na zijn blessureleed haalt Thiem nog niet zijn oude niveau. Rublev won dan ook vlot met 6-3, 6-4 en 6-2.

MURRAY DOET HET IN SUPERTIEBREAK

Murray-Berrettini was wel een échte kraker. Prestaties van Murray zijn soms moeilijk in te schatten, maar de Schot haalde een prima niveau en liep 2-0 uit in sets. Het dertiende reekshoofd rechtte echter de rug en sleep er via een tiebreak een beslissende vijfde set uit. Die draaide uit op een supertiebreak. Murray wist die dan toch naar zijn hand te zetten en triomfeerde met 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7/9) en 7-6 (10/6).

In het dames enkelspel was het ook een interessante dag, met tweede reekshoofd Ons Jabeur die op de proef gesteld werd. De Tunesische kwam wel als winnares met de strijd uit de Sloveense Zidanšek: 7-6 (10/8), 4-6 en 6-1. Ook Caroline Garcia, Aryna Sabalenka en Kristina Pliskova hebben zich allen geplaatst voor de tweede ronde.