Wat een domper in Australië: publiekslieveling Kyrgios moet op valreep passen voor eerste Grand Slam van het jaar

De eerste Grand Slam van het jaar moet ook een feest zijn voor Australië. Omdat Nick Kyrgios heeft moeten afzeggen, is dat nu toch een klein beetje minder het geval.

De steeds entertainende tennisspeler heeft in extremis forfait moeten geven voor de Australian Open, het grandslamtoernooi in zijn thuisland. Een knieblessure ligt aan de basis hiervan. Er is een cyste vastgesteld in zijn linkermeniscus.

"Dit is één van de belangrijkste toernooien uit mijn carrière. Het is helemaal geen gemakkelijke beslissing. Ik ben uiteraard zeer ontgoocheld", zegt Kyrgios aan de plaatselijke media. Zijn team geeft nog mee dat Kyrgios er alles aan heeft gedaan om fit te geraken. Tevergeefs.

Een domper ook voor de organisatie, want het is altijd fijn als een speler uit het thuisland ver kan geraken. Het zal nu aan de andere Australiërs zijn om de eer hoog te houden. Nick Kyrgios heeft in 2023 nog geen enkele officiële wedstrijd afgewerkt.