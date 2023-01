Van Uytvanck dwingt tweevoudig grandslamwinnares tot tiebreak maar gaat er toch uit op Australian Open

De Australian Open is al afgelopen voor Alison van Uytvanck. Aangezien ze een tweevoudig grandslamwinnares tegenover zich kreeg in de eerste ronde, is dat geen verrassing.

Petra Kvitová, het vijftiende reekshoofd, kwam bij de loting uit de bus als opponente voor Van Uytvanck. Uiteraard was onze landgenote vastberaden om haar vel duur te verkopen. Dat deed Van Uytvanck aanvankelijk dan ook. Enkel bij haar eerste opslagbeurt kwam ze in de problemen, voor het overige niet. In de tiebreak begon Kvitová beter, om nadien het verschil uit te diepen.

Zo deelde de Tsjechische een mentale tik uit en die zinderde nog na in het begin van set 2. In die periode moest Van Uytvanck wel twee keer een servicegame uit handen geven. Dat was uiteraard de definitieve beslissing in de wedstrijd. Kvitová liet op de eigen opslag helemaal niets liggen en schakelde Van Uytvanck uit met 7-6 (7/3) en 6-2.