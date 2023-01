Goffin staat opnieuw in de top 50 op de ATP-ranking, Elise Mertens valt buiten de top 30

Doordat het tennisseizoen weer in volle gang is, wordt de ATP- en WTA-ranking weer geüpdatet. David Goffin is weer enkele plaatsen opgeschoven, terwijl Elise Mertens er enkele verloor.

Carlos Alcaraz blijft bij de mannen de nummer 1 van de wereld. Ook de rest van de top 5 blijft ongewijzigd. Rafael Nadal staat nog steeds 2e. Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas en Novak Djokovic vervolledigen de top 5. Dieper op de ranking vinden we David Goffin op plaats 50. Hij klom dankzij zijn kwartfinale in Auckland 3 plaatsen en kwam zo weer de top 50 binnen. De nummer 2 van België is nog altijd Zizou Bergs. Hij staat op plaats 130. Op de WTA-ranking blijft Iga Swiatek aan de leiding. Ze heeft nog steeds meer dan het dubbele van de punten op nummer 2 Ons Jabeur. Jessica Pegula, Caroline Garcia en Aryna Sabalenka vervolledigen de top 5. Elise Mertens is nog altijd de Belgische nummer 1, maar ze zakte wel enkele plaatsen en viel uit de top 30. Momenteel staat ze 32e. Alison Van Uytvanck won 2 plaatsen en staat 68e. Nog in de top 100 staan Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure. Zij staan respectievelijk op plaats 80 en 90. Ook was er een enorme sprong voorwaarts van Yanina Wickmayer. Dankzij haar tornooiwinst in Estland klom ze 43 plaatsen. Zo kwam ze de top 300 binnen en staat ze op plaats 279.