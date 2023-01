Australian Open dag 1: Nadal verliest racket maar wint wel in vier sets, Azarenka klopt Kenin in clash bij de dames

Dag 1 is aangebroken op de Australian Open. Van Uytvanck verloor, maar ook Rafael Nadal en vele anderen zijn al in actie gekomen. Graag geven we u een update van de belangrijkste affiches.

Het is voor de titelverdediger geen eerste partij zonder zorgen geworden. Sinds het coronavirus mogen ballenjongens de handdoeken niet meer aangeven. Daar maakte Nadal zich druk in, omdat die in Melbourne te ver weg zouden liggen. Op een gegeven moment bleek dan nog een racket van hem verdwenen. Een ballenjongen had het verkeerde exemplaar meegegeven om te besnaren.

Enkele ergernissen dus toch voor Nadal, die een plek in de tweede ronde ook niet op een dienblaadje aangeboden kreeg van Jack Draper. Na het winnen van een spannende eerste set moest de Spanjaard plots vier games op rij aan zijn Britse tegenstander laten. Eens Nadal de derde set op zak had, had hij wel het moeilijkste gedaan. Eindstand: 7-5, 2-6, 6-4 en 6-1.

© photonews

Bij de dames was er al een opvallende affiche tussen twee grandslamkampioenen in de eerste ronde. Azarenka heeft twee Grand Slams op haar palmares, Kenin voorlopig eentje. Het was ook de Wit-Russische die triomfeerde in de onderlinge ontmoeting. In de eerste set zette Azarenka een scheve situatie recht, om het vervolgens af te maken in de tiebreak van set 2. Het werd 6-4 en 7-6 (7/3).