Yanina Wickmayer pakt haar eerste titel in het enkelspel sinds terugkeer op tenniscircuit als moeder

Vorig jaar keerde Yanina Wickmayer terug op het tenniscircuit en wilde ze zien of ze als moeder ook nog in staat was tot sterke sportieve prestaties. Jawel, zo blijkt. Wickmayer heeft in Estland nog eens een titel veroverd.

In 2022 had Wickmayer wel al eens een toernooi gewonnen in het dubbelspel en in het enkel een finale gehaald. Op haar eerste toernooiwinst in het enkelspel sinds haar terugkeer was het wachten tot het begin van 2023. Wickmayer had zich deze week zonder setverlies richting finale gespeeld op het ITF-toernooi van Tallinn.

Lina Gjorcheska was in die eindstrijd de tegenstandster. Alhoewel: van veel tegenstand was geen sprake. Wickmayer deelde van bij de eerste slagenwisseling de lakens uit: liefst 12 van de eerste 13 punten gingen naar haar. Slechts één spelletje gunde ze haar Macedonische opponente in de openingsset.

OPGAVE TEGENSTANDSTER

Ook nadat die binnen was, forceerde Wickmayer meteen een break. Gjorcheska bleek ook niet in staat om op volle kracht de strijd aan te gaan. Bij 6-1 en 2-0 gaf ze er de brui aan. Een einde in mineur van deze partij, maar het maakt de verwezenlijking van Wickmayer niet minder knap. De eerste enkeltitel in het tweede deel van haar carrière is een feit.