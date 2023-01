Kirsten Flipkens pakt al haar 2e tornooizege aan de zijde van Laura Siegemund: "We zijn heel compatibel"

Kirsten Flipkens pakte in Hobart al haar 2e dubbelzege op korte tijd. Het klikt met de Duitse Laura Siegemund.

Het seizoen 2022 sloten Kirsten Flipkens en Laura Siegemund af met een dubbelzege in Cluj-Napoca. 2023 begonnen ze met een dubbelzege in Hobart. Ook haalden ze al een halve finale in een ander tornooi.

Het klikt goed tussen de 2 speelsters. "We zijn goede dubbelspeelsters en zijn compatibel", vertelde Flipkens aan Sporza. "Nochtans zijn we naast het veld 2 verschillende persoonlijkheden. We zijn een beetje ying en yang, maar op het veld loopt het wel en dat is het belangrijkste."

Flipkens en Siegemund gaan naar de Australian Open zonder setverlies. "Ik hoop dat we reekshoofd zijn. En we mogen optimistisch zijn", aldus Flipkens.