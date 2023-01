Yanina Wickmayer haalt de finale in Estland, Joris De Loore verliest voor het eerst in 2023

Wisselend succes voor de Belgen.

Yanina Wickmayer (WTA-332) speelde in de halve finale in de Estse hoofdstad Tallinn tegen de Turkse Berfu Cengiz (WTA-374). Wickmayer ging meteen goed van start en ging meteen door de opslag van Cengiz.

Wickmayer liep uit tot 4-1, maar de Turkse kwam nog terug tot 4-4. Wickmayer ging dan opnieuw door de opslag van Cengiz en pakte de set met 6-4. Ook in de tweede set startte Wickmayer goed en ze liep opnieuw uit tot 4-0. Wickmayer won de tweede set met 6-1.

Eerste nederlaag voor De Loore in 2023

Joris De Loore (ATP-266) verloor in 2023 nog geen enkele van zijn elf matchen. In het Portugese Oeiras won hij al een toernooi, op het tweede toernooi daar stond De Loore weer in de finale.

De Loore speelde daarin tegen de Fransman Arthur Fils (ATP-252). De Loore verloor de eerste set kansloos met 6-1. In de tweede set kon De Loore nog een tiebreak uit de brand slepen, maar verloor die met 7-6. Een eerste nederlaag in 2023 dus.