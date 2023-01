Kirsten Flipkens pakt de dubbeltitel in Hobart

Kirsten Flipkens heeft het dubbeltornooi van Hobart gewonnen. Het is al haar 7e in haar carrière.

Na landgenote Kimberley Zimmermann in de halve finales te hebben verslagen, speelde Kirsten Flipkens samen met de Duitse Laura Siegemund. Ze speelden tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Hongaarse Panna Udvardy.

Flipkens en Siegemund konden niet beter aan de finale beginnen door meteen te breaken, maar Golubic en Udvardy draaiden de situatie om en gingen naar 1-3. Daarna kantelde de set en Flipkens en Siegemund wonnen de meeste rally's. Ze wonnen de set met 6-4.

Set 2 was meer gesloten. Een break werd meteen ongedaan gemaakt met een rebreak. Zo konden Flipkens en Siegemund 2 keer niet uitlopen. In het slot van de set gingen ze nog eens door de opslag van hun tegenstandsters en deze keer konden ze de break wel behouden. Ze wonnen de set met 7-5 en pakten zo de dubbeltitel in Hobart.