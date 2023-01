Kirsten Flipkens wint Belgisch onderonsje in halve finales dubbelspel en gaat voor de titel spelen in Hobart

Mogelijk voegt Kirsten Flipkens nog een titel toe aan haar palmares. Het Belgisch onderonsje in de halve finales in Hobart wist ze alleszins te winnen.

Voor een goed begrip: het gaat om het dubbelspel. Kirsten Flipkens stond met de Duitse Laura Siegemund tegenover landgenote Kimberley Zimmermann en de Oekraïense Nadiya Kichenok. Flipkens en Siegemund lieten zien dat ze niet voor niets het eerste reekshoofd zijn in Hobart. Vanaf 2-2 brachten ze duidelijk het betere tennis en gingen ze met vier games op rij aan de haal.

Zimmermann en Kichenok legden zich na die eerste set niet bij de zaken neer, integendeel. Door in drie spelletjes het beslissende punt te winnen, kwamen ze zelfs 2-4 en 3-5 voor. Bij 4-5 bleven twee setpunten onbenut en dit keer ging het beslissende punt naar Flipkens en Segemund. Die konden bij 4-4 in de tiebreak dan nog eens het verschil maken. Met 6-2 en 7-6 (7/4) gaan Flipkens en Siegemund naar de finale in Hobart.