David Goffin kon niet winnen van veteraan Richard Gasquet in Auckland: "Richard is een puur talent"

Goffin richt zich nu op de Australian Open.

David Goffin (ATP-53) kon in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Auckland niet winnen van de 36-jarige Fransman Richard Gasquet (ATP-67). Goffin verloor met 1-6, 6-1 en 6-1.

In de eerste set kon Goffin nog dicteren, maar daarna moest de overige twee sets laten aan Gasquet. In de tweede set moest Goffin maar liefst vier keer zijn opslag inleveren. "Richard is een puur talent", zei David Goffin bij Het Nieuwsblad.

"Hij staat er altijd en hij speelt momenteel erg goed. Hij kan alles met een bal. Je moet proberen hem te laten rennen, agressief te zijn en een goede wedstrijd te spelen, want hij heeft zoveel ervaring en hij heeft het vorige seizoen op een opmerkelijke manier afgesloten", zegt Goffin nog.

Maandag speelt Goffin al in de eerste ronde van de Australian Open, tegen de Fransman Laurent Lokoli (ATP-176).