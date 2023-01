Yanina Wickmayer gaat vlot naar de kwartfinales in Estland, ook Joris De Loore een ronde verder in Portugal

In Estland heeft Yanina Wickmayer zich voor de kwartfinales in Estland geplaatst. Na ruim een uur tennissen was ze er al klaar mee. In Portugal ging Joris De Loore vlot naar de halve finales.

Yanina Wickmayer liet de Australian Open aan zich voorbijgaan. Deze week speelt ze op het IFT-tornooi van Tallinn in Estland. In de 2e ronde stond Wickmayer tegen de Britse Freya Christie. In de 1e set moest Wickmayer haar opslagspel meteen inleveren, maar daarna herpakte ze zich. Ze liet de Britse nog maar 8 punten maken. Het werd 6-1. Wickmayer trok in de volgende set de lijn door. Christie bleef moeite hebben om haar opslag te behouden. Het stond snel 6-2. HALVE FINALES VOOR JORIS DE LOORE Op het Challengertornooi van Oeiras in Portugal stond Joris De Loore al in de kwartfinales. De tegenstander was de Italiaan Lorenzo Giustino. De Loore nam snel de bovenhand en liep meteen 4-0 uit. Hij won de 1e set met 6-2. In de volgende set had De Loore genoeg aan een vroege break en hij serveerde rustig uit: 6-2.