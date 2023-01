Wisselvallige David Goffin uitgeschakeld in Auckland, Sander Gillé en Joran Vliegen uit het dubbeltornooi

David Goffin is in Auckland uitgeschakeld. Tijdens de kwartfinales tegen Richard Gasquet toonde hij 2 gezichten. In het dubbel verloren Joran Vliegen en Sander Gillé.

Na 2 vlotte winsten stond David Goffin in de kwartfinales van het ATP-tornooi van Auckland. Daar speelde hij tegen de ervaren Fransman Richard Gasquet. Goffin trok de lijn van de vorige partijen door en na nog geen half uur stond er al 1-6 op het bord. Maar dan kantelde de wedstrijd. Gasquet ging meteen door de opslag van Goffin en liet hem geen kans meer. De Fransman won op zijn beurt met 6-1. In de beslissende set ging Gasquet door. Goffin kon geen vuist meer maken en ging er met 1-6, 6-1 en 6-1 uit. VERLIES IN HET DUBBEL In het dubbel stonden Sander Gillé en Joran Vliegen zonder te spelen in de 2e ronde van het dubbeltornooi in Auckland. Ze speelden tegen de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos. Na een studieronde sloegen Granollers en Zeballos op het einde van de set toe: 4-6. In de volgende set kwam het tot een tiebreak. Ook die gaf weinig afscheiding, maar Gillé en Vliegen konden die met 8-6 winnend afsluiten. In de beslissende supertiebreak kwam Gillé en Vliegen vroeg op voorsprong, maar Granollers en Zeballos maakten het verschil snel goed. Op het einde trokken ze de wedstrijd naar zich toe: 7-10.