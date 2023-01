Met Zizou Bergs een extra Belg op hoofdtabel Australian Open na een klinkende derde overwinning op rij

Goed nieuws: er staat een extra Belg op de hoofdtabel van de Australian Open. Zizou Bergs is zijn naam. Een klinkende zege zorgde hiervoor.

Bergs had in Melbourne reeds de Australiër Jin en de Chileen Barrios Vera verslagen. De enige die nog tussen hem en de hoofdtabel stond was Adrian Andreev. De Bulgaar mocht als nummer 191 op de wereldranglijst niet onderschat worden, ook al staat Bergs 60 plaatsen hoger.

Onze landgenoot liet op het terrein blijken dat er toch sprake is van een zeker klasseverschil. Andreev behield wel zijn eerste opslagspel, maar voorts ging game na game in de openingsset de kant op van Bergs. Vooral het zesde spelletje was zwaarbevochten.

BERGS NEEMT VLOT AFSTAND

Voor de overwinning op zich was het geen zware strijd, want Bergs nam ook in de tweede set vlot afstand van zijn tegenstander. Met 6-1 en 6-2 werd de deur naar de hoofdtabel op de eerste Grand Slam van het jaar ingebeukt.