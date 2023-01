Belgisch dubbelsucces: Flipkens aan zijde van Duitse en Zimmermann met Oekraïense naar halve finales Hobart

In Hobart liggen alle Belgen eruit in het enkel, maar niet in het dubbel. Flipkens en Zimmermann hebben zelfs de halve finales bereikt op het WTA-toernooi.

Terwijl het niet zo is dat deze landgenotes daar een dubbelduo vormen. Flipkens en de Duitse Siegemund zijn samen het topreekshoofd en moesten in de kwartfinales het Australische duo Gadecki/Gibson trotseren. Flipkens en Siegemund lieten zien waarom ze één van de favorieten zijn om het toernooi te winnen. Van 1-1 ging het naar 5-1. Beide duo's behielden hun volgende opslagbeurt, weliswaar na een beslissend punt, waardoor de eerste set afgerond was. Een gelijkaardig scenario voltrok zich in set 2, alleen werd Gadecki en Gibson nog een spelletje minder gegund. Bij 1-1 sloeg de turbo van Flipkens en Siegemund aan en vervolgens keken ze niet meer achterom. Met 6-2 en 6-1 stelden ze hun plek in de halve finales veilig. Kimberley Zimmermann dubbelt in Hobart aan de zijde van Nadiya Kichenok. Zij kregen het Japans-Indonesische duo Kato/Sutjiadi op het bord, het derde reekshoofd. Zimmermann en Kichenok hielden gelijke tred in het begin en zagen zo dat er kansen lagen. Zeker nadat ze met winst in de tiebreak aan de haal gingen. Nadien duwden de Belgische en Oekraïense door op hun weg naar de halve finales: 7-6 (7/3) en 6-2.