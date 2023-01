Australian Open: Mertens en Van Uytvanck meteen tegen grandslamwinnares, makkelijkere loting voor Belgische heren

De loting voor de Australian Open heeft de Belgische dames niet gespaard. Mertens en Van Uytvanck moeten het meteen tegen een grandslamwinnares opnemen.

De vier Belgische vrouwen op de hoofdtabel spelen allen tegen speelsters uit de top 30 van de wereld in de eerste ronde. Elise Mertens en Alison Van Uytvanck krijgen klinkende namen tegenover zich, met respectievelijk Garbiñe Muguruza en Petra Kvitová als tegenstandsters. Dat zijn allebei winnaressen van twee Grand Slams. Muguruza was ooit zelfs nummer 1 van de wereld.

ZWAARSTE OPGAVE VOOR ZANEVSKA

Ook een pittige affiche voor Ysaline Bonaventure, die Ekaterina Alexandrova - het nummer 20 op de wereldranglijst - partij zal geven. Volgens de huidige ranking is de zwaarste opgave overigens voor Maryna Zanevska. Haar tegenstandster is Veronika Kudermetova, de nummer 9 van de wereld. De Russische staat momenteel dus hoger dan Kvitová of Muguruza.

De twee Belgische mannen op de hoofdtabel hebben een beter perspectief. David Goffin gaat het opnemen tegen de Fransman Laurent Lokoli, een qualifier die nog nooit de eerste ronde van een Grand Slam overleefde. Zizou Bergs zal na driemaal succes iin de kwalificaties de Serviër Laslo Djere - vooral een gravelspeler - bekampen.