Zizou Bergs naar de laatste kwalificatieronde Australian Open, Maryna Zanevska uitgeschakeld in Hobart

Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde van de Australian Open. Hij won na 3 sets. Maryna Zanevska werd in Hobart uitgeschakeld.

Nog 1 Belg actief in de kwalificaties van de Australian Open. Zizou Bergs speelde in de 2e kwalificatieronde tegen de Chileen Tomas Barrios Vera.

Bergs kreeg in het midden van de 1e set zijn 1e breakkans en pakte die en serveerde nadien rustig uit: 4-6. In de set erna wou hij het meteen afmaken. Hij breakte meteen, maar Barrios Vera knokte terug en nam zelf de break voorsprong en zo ook de set: 6-3. Bergs liet zich niet van de wijs brengen en liep in de beslissende set meteen een break uit. De veer was bij Barrios Vera gebroken en Bergs stoomde door naar de laatste kwalificatieronde: 2-6. In de laatste kwalificatieronde speelt hij tegen de Bulgaar Adrian Andreev.

VERLIES MARYNA ZANEVSKA

Op het WTA-tornooi van Hobart klopte Maryna Zanevska in de 1e ronde Elise Mertens. In de volgende ronde speelde ze tegen de Amerikaanse Sofia Kenin.

Zanevska begon niet goed aan de partij en stond meteen een break achter. Ze sloeg terug, maar Kenin nam meteen weer de break voorsprong. Daarna bleef Kenin domineren en ze won de set met 6-2. Ook in set 2 was Kenin baas. Ze liep meteen uit naar 5-1. Zanevska maakte een break goed, maar het uitstel van executie. Kenin maakte het af met 6-3.