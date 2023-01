Ysaline Bonaventure uitgeschakeld in Hobart

Ysaline Bonaventure is in Hobart uitgeschakeld. Ze verloor in 2 sets van een Amerikaanse.

Op het WTA-tornooi van Hobart stond Ysaline Bonaventure in de 2e ronde. Ze stond tegenover de Amerikaanse Lauren Davis. Bonaventure begon niet goed aan de partij. Ze stond al snel 4-1 achter, maar daarna herpakte ze zich. Ze zette de bordjes weer in evenwicht: 5-5. Davis ging opnieuw door de opslag van Bonaventure, de Belgische sloeg terug en haalde er nog een tiebreak uit. Daarin was Davis duidelijk de betere: 7-1. Ook in set 2 moest Bonaventure haar opslagspel snel inleveren. Deze keer kon ze snel rebreaken, maar daarna volgde een spervuur aan breaks en rebreaks. Daardoor kon Bonaventure nooit echt in de set terugkeren. Uiteindelijk moest ze het hoofd buigen: 6-3.