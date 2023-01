Yanina Wickmayer bereikt achtste finales in Estland, ook twee andere Belgen winnen hun match

Nog wat Belgen kwam in actie op woensdag.

Heel wat Belgen zitten op dit moment in Australië of Nieuw-Zeeland voor toernooien of in aanloop naar de Australian Open. Maar ook op andere plekken zijn nog Belgen actief.

Zo won Yanina Wickmayer (WTA-322) in de eerste ronde van het ITF-toernooi in de Estse hoofdstad Tallinn van de Kroatische Lea Boskovic (WTA-256). Wickmayer won in twee sets met twee keer 6-2.

Joris de Loore (ATP-266) speelde in de achtste finale van het Challenger-toernooi van Oeiras in Portugal tegen een andere Belg, Raphael Collignon (ATP-263). De Loore won in twee sets met 6-4 en 6-3.

Ten slotte speelde Sofia Costoulas (WTA-441) tegen de Duitse Natalia Siedliska (WTA-670) op het ITF-toernooi in het Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Costoulas won in drie sets met 4-6, 7-5 en 6-2.