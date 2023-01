Reden voor afwezigheid op Australian Open van ex-nummer één Noami Osaka bekend: ze is zwanger

De Japanse liet onlangs verstek gaan voor het eerste grandslam van het jaar.

De organisatie van de Australian Open kondigde een paar dagen geleden aan dat Naomi Osaka (25) dit jaar niet zou deelnemen. Een reden gaf ze toen niet mee, maar die geeft ze nu wel.

De viervoudige grandslamwinnares en ex-nummer één van de wereld van is namelijk zwanger. Ze zal in 2023 dan ook niet meer op het tennisveld verschijnen. De Japanse zal in 2024 wel weer op het veld staan van de Australian Open.

"Een ding waar ik naar uitkijk, is dat mijn kind een van mijn wedstrijden kan bekijken en zeggen: "Dat is mijn mama."", zegt Osaka op haar sociale media.