David Goffin gaat in Auckland vlot voorbij een kwalificatiespeler

David Goffin heeft in Auckland de goede vorm te pakken. Hij won in de 2e ronde vlot van een kwalificatiespeler.

Op het ATP-tornooi van Auckland is David Goffin de enige Belg die in het enkelspel actief is. In de 2e ronde speelde hij tegen de Amerikaanse kwalificatiespeler Christopher Eubanks.

De partij begon met een valse noot na nog geen 10 minuten moesten ze pauzeren door de regen. De partij ging binnen verder en er kwamen al snel breakkansen langs beide kanten. Het was Goffin die ze als 1e kon verzilveren. Hij stoomde daarna door naar setwinst: 2-6.

In set 2 moest Goffin opnieuw opletten, maar hij kon de breakballen voor Eubanks wegwerken. Goffin nam daarna zelf de break voorsprong. Het spel erna kreeg Eubanks een kans om terug langszij te komen, maar Goffin liet dat niet gebeuren. Daarna serveerde hij rustig uit: 4-6.