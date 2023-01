Alison Van Uytvanck strandt als derde Belgische in de achtste finale in Hobart na driesetter

Geen Belgische vrouw in de kwartfinale van het enkelspel in Hobart.

Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska hadden in hun kwartfinale op het WTA-toernooi in Hobart al verloren en dus moest Alison Van Uytvanck (WTA-70) de Belgische eer hoog houden.

In haar achtste finale speelde Van Uytvanck tegen de Chinese lucky loser Wang Xinyu (WTA-89). De eerste set ging heel gelijk op en er leek een tiebreak aan te komen, maar bij 6-5 brak Wang door de opslag van Van Uytvanck: 7-5.

Ook in de twee set ging het gelijk op tot 4-4 tot Van Uytvanck door de opslag van Wang ging en ze de set met 4-6 won. In de derde set besliste opnieuw één breakpunt over setwinst.

Wang ging bij een 3-2 voorsprong door de opslag van Van Uytvanck en won de set uiteindelijk met 6-3. Ook voor Van Uytvanck geen kwartfinale dus in Hobart.