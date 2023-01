Ysaline Bonaventure spoelt verloren halve finale in Auckland door met winst in eerste ronde in Hobart

De Belgische won tegen een Sloveense.

Zaterdag speelde Ysaline Bonaventure (WTA-92) nog de halve finale van het WTA-toernooi in Auckland tegen de Spaanse Rebeka Masarova (WTA-94). Die verloor ze toen met twee keer 6-3.

Enkele dagen later is Bonaventure al in het Tasmaanse Hobart voor het volgende WTA-toernooi. De Belgische speelde daar in de eerste ronde tegen de Sloveense Tamara Zidanšek (WTA-88).

Bonaventure kwam in de eerste set 5-3 voor, maar Zidanšek dwong toch nog een tiebreak af en won die ook met 6-7 (2/7). In de tweede set kwam de Belgische weer snel 4-1 voor en deze keer gaf ze het niet meer af.

Bonaventure won de tweede set met 6-2 en ook in de derde set een gelijkaardig scenario: weer 6-2. In de volgende ronde neemt Bonaventure het nu op tegen de Amerikaanse Lauren Davis (WTA-84), die haar landgenote Sloane Stephens (WTA-36) uitschakelde met 6-2 en 6-2.