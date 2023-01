Kirsten Flipkens haalt kwartfinale in dubbelspel in Hobart, Minnen mist matchbal in kwalificaties Australian Open

Wisselend succes voor de Belgen in Australië.

Kirsten Flipkens speelt in Hobart samen met haar Duitse dubbelpartner Laura Siegemund. In de achtste finale namen ze het op tegen het Hongaars/Slowaakse duo Timae Babos en Tereza Mihalikova.

Flipkens en Siegemund konden bij 3-3 in de eerste set door de opslag van hun tegenstanders breken en de set winnen met 6-4. Ook in de tweede set deden ze exact hetzelfde en won het Belgisch/Duitse duo opnieuw met 6-4.

Ook de Belgische Kimberly Zimmerman heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het dubbelspel in Hobart. Zij won met haar Oekraïense partner Nadiya Kichenok met 6-4 en 7-5 van het Taiwanese/Chileense duo Chan/Guarachi.

In de eerste ronde van de kwalificaties op de Australian Open heeft Greet Minnen (WTA-223) niet kunnen winnen tegen de Zwitserse Simona Waltert (WTA-129). Minnen won nog de eerste set met 6-7 (6-8). In de tweede set kreeg ze bij 4-5 een matchbal op de opslag van Waltert maar verloor de set nog met 7-6 (7/4). In de derde set was de veer gebroken en verloor Minnen met 6-1.