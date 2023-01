Belgen 'down under': Goffin boekt eerste zege in 2023, Bergs door maar Kempen niet in kwalificaties Australian Open

Er zijn meerdere Belgen in actie gekomen 'down under' voorbije nacht: Goffin, Bergs en Kempen stapten allen de baan op. Voor de mannen resulteerde dat in een overwinning.

David Goffin doet mee aan het ATP-toernooi van Auckland. Na zijn twee nederlagen in de United Cup is de eerste zege van het seizoen nu wel op het bord gekomen. De Kazachse tennisser Bublik moest het onderspit delven. In set 1 maakte Goffin het verschil bij 3-3. Vervolgens kwam de Luikenaar 1-3 achter in de tweede set, maar hij ging nog op en over zijn tegenstander. Eindstand: 6-3 en 6-4.

BERGS KLOPT THUISSPELER

De twee andere vernoemde Belgen moesten al aan de bak in de kwalificaties van de Australian Open. Zizou Bergs kreeg thuisspeler Jeremy Jin als tegenstander voorgeschoteld. Die begon voortvaren, maar Bergs kon zijn achterstand onmiddellijk goedmaken en won de tiebreak. Hierdoor was de veer gebroken bij Jin en lag de weg open naar een zege voor Bergs. Het werd 7-6 (7/3) en 6-1.

In het dames enkelspel heeft Magali Kempen de eerste kwalificatieronde niet overleefd. De Braziliaanse Pigossi was duidelijk een paar maatjes te groot. In beide sets stond al snel een kloof op het bord die Kempen niet meer kon goedmaken. Met tweemaal 6-2 boekte Pigossi haar plekje in de volgende ronde.