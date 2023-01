Novak Djokovic knokt zich naar de zege in Australië, ook tornooizeges voor Coco Gauff en Aryna Sabalenka

Novak Djokovic heeft het ATP-tornooi van Adelaide gewonnen. Hij moest daarvoor 3 sets knokken. Aryna Sabalenka won het tornooi bij de vrouwen, Coco Gauff won dan weer in Auckland.

Het ATP-tornooi van Adelaide was het 1e optreden van Novak Djokovic in Australië sinds zijn debacle begin 2022, toen hij het land werd uitgezet. Djokovic kreeg de hele week veel steun van het publiek en de Serviër schopte het tot in de finale. In die finale speelde Djokovic tegen de Amerikaan Sebastian Korda.

In de finale had Djokovic het niet onder de markt. De 1e set verloor hij na een tiebreak met 6(8)-7. Ook set 2 ging tot in de tiebreak. Deze keer won Djokovic die: 7-6(3). Ze bleven in set 3 ook on serve, maar deze keer kwam het niet tot een tiebreak. Djokovic snoepte op het einde nog een opslagspel af en won zo de set met 6-4.

Bij de vrouwen stonden de Tsjechische Linda Noskova en de Wit-Russische Aryna Sabalenka in Adelaide tegenover elkaar. Sabalenka had in de 1e set genoeg aan 1 break: 3-6. In de 2e set kregen we wel breakkansen voor beide speelsters, maar ze bleven on serve. Sabalenka won de tiebreak met 4-7.

Ook in Auckland werd er getennist. De Amerikaanse Coco Gauff speelde in de finale tegen de Spaanse Rebeka Masarova. Gauf won met overduidelijke cijfers. Het werd 2 keer 6-1. Toch koste het haar heel wat moeite, want de partij duurde bijna 2 uur.