De Verenigde Staten winnen de allereerste United Cup

De Verenigde Staten hebben de United Cup gewonnen. In de finale versloegen ze Italië.

In de finale van de allereerste United Cup stonden de Verenigde Staten en Italië. De VS hadden in de halve finale Polen uitgeschakeld. Italië was in de andere halve finale beter dan Griekenland.

Duel 1 ging tussen Jessica Pegula en Martina Trevisan. Pegula nam snel de wedstrijd in handen en won de 1e set na een break op het einde van de set 6-4. In set 2 liep de Amerikaanse opnieuw snel uit. Ze maakte het af met 6-2.

Frances Tiafoe probeerde tegen Lorenzo Musetti de voorsprong voor de VS te verdubbelen. Set 1 won hij vlot met 6-2. Daarna begon set 2 nog wel, maar dan moest Musetti de wedstrijd door een blessure aan de rechterschouder staken. Zo stonden de VS op 1 zege van de titel.

Taylor Fritz en Matteo Berrettini speelden het 3e duel. In set 1 waren er wel breakkansen voor Fritz, maar hij kon geen enkele verzilveren. In de tiebreak kon Fritz wel een voorsprong nemen en het ook afmaken: 7-4. Set 2 kende hetzelfde verloop als set 2. Fritz won opnieuw de tiebreak (8-6) en schonk zo de VS de allereerste United Cup.