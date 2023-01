Joran Vliegen en Sander Gillé vieren feest in India en pakken hun zesde ATP-titel

Een eerste hoogtepunt in het Belgische tennis in 2022: Joran Vliegen en Sander Gillé hebben de titel gepakt in het dubbelspel in India.

Gillé en Vliegen hadden hun week goed ingezet door de Kroatische broers Sabanov te verslaan. Vervolgens werd ook het Spaanse Martinez/Munar en het Amerikaans-Britse duo Ram/Salisbury opzij gezet. Dat gebeurde telkens na een spannende tweesetter. VROEGE BREAK Op zo'n scenario draaide ook de finale uit, met dan toch Gillé en Vliegen die het laken naar zich toe konden trekken wanneer het moest. Een vroege break hielp hen in het zadel en die bleef op het bord in het verdere verloop van de eerste set. Thuisspelers Balaji en Nedunchezhiyan waren de tegenstanders en die wilden in hun eigen land natuurlijk hun vel duur verkopen. Gillé en Vliegen forceerden toch weer bij 1-1 de break, waardoor de weg naar de overwinning open lag. Met tweemaal 6-4 veroverden ze de titel.