Ysaline Bonaventure staat bij eerste toernooi met in halve finale: "Belangrijk dat ik mentaal stabiel en rustig blijf"

De Belgische speelt in Nieuw-Zeeland haar eerste toernooi van het jaar.

Het nieuwe tennisseizoen is voor Ysaline Bonaventure (28, WTA-95) goed begonnen met de halve finale op het WTA-toernooi in Auckland (hardcourt/259.303 dollar). En dat vanuit de kwalificaties.

Bonaventure klopte in de kwartfinale de Canadese Leylah Fernandez (WTA-40) met 6-4 en 6-2. Fernandez was het derde reekshoofd in Auckland en speelde in 2021 nog de finale van de US Open.

"Ik denk dat mijn scherpte het verschil maakte. Ik slaagde erin om vanaf de eerste punten zeer agressief voor de dag te komen met mijn opslag en ik probeerde haar niet in haar spel te laten komen. Dat maakte een enorm verschil", zegt Bonaventure bij Sporza.

Haalbare kaart in de halve finale

In haar halve finale speelt Bonaventure tegen de Spaanse Rebeka Masarova (WTA-130), die ook uit de kwalificaties komt. "Ik ga proberen me te blijven focussen op mijn spelniveau en op mezelf en niet te veel te kijken naar wat er voor me ligt. Het is heel belangrijk dat ik mentaal stabiel en rustig blijf", zegt Bonaventure nog.