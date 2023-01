Johan Van Herck rekent op gevestigde namen voor Davis Cup-duel tegen Zuid-Korea

Begin februari speelt België in de Davis Cup tegen Zuid-Korea.

Op 4 en 5 februari speelt België in de voorronde van de Davis Cup in en tegen Zuid-Korea voor een plaats in de eindfase van het toernooi. Kapitein Johan Van Herck heeft daarin gekozen voor de logische namen.

David Goffin (ATP-53) Zizou Bergs (ATP-129) en Kimmer Coppejans (ATP-218) zijn geselecteerd voor het enkelspel, Sander Gillé en Joran Vliegen zijn het duo voor het dubbelspel.

"We hebben ervaren Daviscup-spelers die elk over bepaalde kwaliteiten beschikken, maar ook jeugdig talent dat zich manifesteert. Laat ons nog even afwachten wat de komende weken brengen en dan een finale keuze maken", zegt Johan Van Herck bij Sporza. Er mogen nog drie wijzigen worden doorgevoerd in de voorselectie.