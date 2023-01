Ysaline Bonaventure naar de kwartfinales in Auckland, Kimberley Zimmermann uitgeschakeld in Adelaide

Ysaline Bonaventure heeft zich voor de kwarfinales in Auckland geplaatst. In Adelaide werd Kimberley Zimmermann in het dubbel uitgeschakeld.

In de 2e ronde van het WTA-tornooi van Auckland stond Ysaline Bonaventure tegen de Canadese Rebecca Marino. Bonaventure verloor de 1e set met 6-3, nadat ze eerst nog op een break voorsprong was gekomen. Bonaventure herpakte zich in de volgende sets. Ze breakte vroeg in set 2 en kon de voorsprong deze keer wel vasthouden: 3-6. Ook in set 3 nam Bonaventure snel een voorsprong. Ze speelde de partij uit en pakte op de opslag van Marino het matchpunt: 3-6. Op het WTA-tornooi van Adelaide stond Kimberley Zimmermann in de 2e ronde van het dubbeltornooi. Samen met Nadiia Kichenok speelde ze tegen een Japans duo. In de 1e set kwamen Zimmermann en Kichenok snel op achterstand. Het werd uiteindelijk 4-6. In set 2 kwamen ze snel 2 breaks op achterstand. Ze kwamen nog een break terug, maar de set ging uiteindelijk met 3-6 verloren.