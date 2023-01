WTA wil toernooien in China niet laten doorgaan voor er een persoonlijk gesprek komt met Peng Shuai

De situatie over Peng Shuai blijft onduidelijk.

De Chinese speelster Peng Shuai beschuldigde in november 2021 een toenmalige viceminister van seksueel misbruik. Sindsdien is de Chinese van de aardbol verdwenen, al konden journalisten van L’Equipe haar vorig jaar wel spreken onder begeleiding van Chinese ambtenaren.

Toch was dat voor de WTA, de internationale organisatie voor vrouwentennis, niet genoeg en zij drongen aan op een persoonlijk gesprek en een formeel onderzoek. Dat is er tot op vandaag niet en Chinese toernooien werden in 2022 dan ook geschrapt.

Ook voor dit jaar is er na de US Open in september geen duidelijkheid er in China kan getennist worden. "Ons standpunt over een terugkeer naar China is niet veranderd", zegt de WTA in een reactie.