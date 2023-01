Nog 4 landen in de running voor de 1e United Cup

Op de United Cup zitten ze in de beslissende fase. Nog 4 landen zitten in het tornooi.

Na de groepsfase waren we in de 1e editie van de United Cup aan de play-offs aanbeland. De 6 overgebleven landen probeerden in een rechtstreeks duel zich voor de halve finales te plaatsen. Eén land kon nog opgevist worden.

De Verenigde Staten versloegen Groot-Brittannië met duidelijke 4-1 cijfers. De VS zullen het in de halve finales tegen Polen opnemen, die Italië met 3-2 versloeg.

In de andere halve finale zal Italië het opnemen tegen Griekenland. Griekenland versloeg Kroatië met 3-2. Italië werd dus opgevist, omdat het in de groepsfase beter dan Kroatië en Groot-Brittannië had gepresteerd.

De halve finales worden op vrijdag en zaterdag afgewerkt. Zondag is er de finale. Alle wedstrijden gaan in Perth door.