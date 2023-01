Sander Gillé en Joran Vliegen winnen hun 1e partij van het seizoen

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn goed aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. Op het ATP-tornooi van Pune in India wonnen ze hun 1e partij van het seizoen.

Het 1e tornooi van Sander Gillé en Joran Vliegen van 2023 was in Pune in India. Daar speelden ze in de 1e ronde tegen de Servische tweelingsbroers Ivan en Matej Sabanov.

Na een studieronde zonder breakkansen voor beide duo's konden Gillé en Vliegen toch een break voorsprong nemen. Ze behielden daarna hun opslag: 6-4.

In de volgende set pakten Gillé en Vliegen al snel de voorsprong. De zege kwam niet meer in gevaar en ze wonnen ook set 2 met 6-4. Daarmee pakte het duo een 1e zege van het seizoen.