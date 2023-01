Ook Zizou Bergs verliest zijn partij tegen Griekenland op de United Cup

Op de United Cup heeft ook Zizou Bergs zijn partij tegen Griekenland verloren. Hij verloor in 3 sets van een jong talent.

De laatste enkelwedstrijd in het duel tussen België en Griekenland ging tussen Zizou Bergs en Stefanos Sakellaridis, een 18-jarig talent. België was op dat moment al uitgeschakeld.

Bergs begon degelijk aan de partij en probeerde snel een voorsprong te nemen, maar hij moest tot diep in de openingsset wachten om te breaken. Hij pakte de set met 5-7.

Nadien pakte de Griek de wedstrijd over. Hij stond snel 2 breaks voor en won de set met 6-1. Bergs was niet aangeslagen en begon vol met goede moed aan de beslissende set, maar in de laatste spelletjes moest hij toch het hoofd buigen. Sakellaridis won set 3 met 6-3.