Novak Djokovic wint bij wederoptreden in Australië meteen zijn 1e enkelpartij

Novak Djokovic heeft in Adelaide zijn 1e wedstrijd van het ATP-tornooi gewonnen. Het was zijn 1e wedstrijd in Australië sinds de farce van begin 2022.

Een mooi moment in de 1e ronde van het ATP-tornooi van Adelaide in Australië. Novak Djokovic won zijn wedstrijd van de Fransman Constant Lestienne met 6-3 en 6-2. De partij duurde een uur en een kwartier. Het publiek was enthousiast en het was duidelijk dat ze hem in Australië gemist hadden.

"Ik kijk er altijd naar uit om in Australië te spelen", zei Djokovic na afloop van de wedstrijd. "De omstandigheden waren vorig jaar zoals ze waren en dat was voor niemand makkelijk. Maar ik ben blij om terug te zijn, me alleen te richten op tennis en van jullie te genieten."

Djokovic wou vorig jaar aan de Australian Open meedoen, maar was niet gevaccineerd. Nochtans was dat verplicht om het land in te mogen. Er kwam een rechtszaak van en hij werd voor 3 jaar verbannen uit Australië. Enkele weken geleden raakte bekend dat die verbanning weer was opgeheven.