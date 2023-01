6 landen strijden nog voor de halve finales van de United Cup

De groepsfase van de United Cup is voorbij. Zo zit het landentornooi in een beslissende fase. Nog 6 landen strijden om de eindzege.

België zit niet meer in het tornooi. Eerst verloor het team van Kirsten Flipkens tegen Bulgarije. Daarna was Griekenland te sterk.

Griekenland werd een van de groepswinnaars en kreeg zo een plaats in de volgende ronde. De 6 groepswinnaars moeten strijden voor een plek in de halve finales. Griekenland speelt tegen Kroatië. De Verenigde Staten spelen tegen Groot-Brittannië. Het andere duel is Polen tegen Italië.

Alle wedstrijden worden op dezelfde dag gespeeld. De winnaars gaan rechtstreeks naar de halve finales. Het verliezende land dat het beste in de groepsfase presteerde, krijgt het laatste ticket voor de halve finales.