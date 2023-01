Van Uytvanck triomfeert opnieuw in driesetter en bezorgt België voorsprong in tweede ontmoeting op United Cup

Alison Van Uytvanck heeft opnieuw een driesetter gespeeld op de United Cup en deze ook opnieuw gewonnen. Dat deed ze eerder al tijdens de ontmoeting Bulgarije.

Haar zege tegen Shinikova volstond uiteindelijk niet, want Bulgarije klopte België met 3-2. Zaak dus voor ons land om tegen Griekenland orde op zaken te stellen. Een goede start van Van Uytvanck in haar duel met Despina Papamichail was in dat opzicht wel meegenomen. Het was echter vooral achtervolgen voor onze landgenote in het wedstrijdbegin en bij 3-5 zag het er zeker niet goed uit in set 1.

Van Uytvanck ging echter erop en erover en wist in de tussentijd een setbal voor de Griekse weg te werken. Openingsset toch voor België dus, maar dat betekende niet dat Van Uytvanck haar schaapjes op het droge had. Ze miste immers volledig haar start in de tweede set. Papamichail greep haar kans om met vier games na mekaar aan de haal te gaan.

VAN UYTVANCK NEEMT AFSTAND

Logisch gevolg was dat dan een derde set over de uitkomst ind eze partij zou beslissen. Van Uytvanck kon bij 1-1 opnieuw afstand nemen en liet haar tegenstandster nadien niet meer volledig in de wedstrijd. Door met 7-5, 2-6 en 6-3 te winnen zette Van Uytvanck België op 1-0.